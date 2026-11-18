Спортивный арбитражный суд (CAS) рискует потерять всякий смысл, если не найдёт рычагов воздействия на страны, которые отказываются пускать российских атлетов с нейтральным статусом. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, комментируя ограничения Финляндии и Норвегии.

По словам спортсмена, россияне выполнили необходимые условия для возвращения на международные старты, включая требования к нейтральному статусу и отсутствию определённых связей с силовыми структурами. Однако теперь перед ними возникло новое препятствие: даже после получения допуска от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принимающие страны могут закрыть им въезд.

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Особенно неопределённой остаётся ситуация с Савелием Коростелёвым, Дарьей Непряевой и Натальей Терентьевой, которые, по словам Легкова, сейчас находятся в Финляндии. Россияне уже успели выступить на предсезонных соревнованиях в Муонио, но их участие в первом этапе Кубка мира в Руке 27–29 ноября оказалось под вопросом.

Олимпийский чемпион допускает, что спортсменам, уже находящимся на территории страны, всё-таки разрешат выйти на старт. Однако вероятность такого развития событий он оценивает как «50 на 50». При этом отправляться в Финляндию другим российским лыжникам, имеющим нейтральный статус, по его мнению, теперь практически бессмысленно.

Аналогичные ограничения ввела Норвегия. Легков считает, что подобные решения ставят под сомнение саму систему допуска, ведь спортсмены сначала проходят установленную международными организациями проверку, а затем сталкиваются с дополнительными запретами со стороны отдельных государств.

«Если есть правила, по ним нужно двигаться», — подчеркнул собеседник Life.ru. По его словам, российские атлеты соблюдают требования FIS и других спортивных структур, однако принимающие страны фактически получают возможность самостоятельно решать, допускать ли их к соревнованиям.

Легков убеждён, что спортивный арбитраж и международные организации, включая МОК, должны совместно искать способы воздействия на государства, которые препятствуют участию допущенных спортсменов. При этом он признал, что не изучал подробно юридические тонкости визовых ограничений, но уверен в необходимости общего решения.

«Для чего тогда нужен КАС? И у них должны быть рычаги, чтобы повлиять на те страны, которые сейчас не пускают тех или иных наших спортсменов», — заявил олимпийский чемпион.

По мнению Легкова, если решения спортивного арбитража не будут подкреплены реальными механизмами исполнения, организация рискует утратить авторитет в мировом спорте. В таком случае CAS будет выглядеть как структура, которая принимает решения, но не способна добиться их практического исполнения.

Ранее Life.ru рассказывал о решении Финляндии ужесточить въезд российских спортсменов с 16 ноября. Новые правила распространяются и на обладателей нейтрального статуса, причём наличие шенгенской визы не гарантирует пересечение границы. Посольство России в Хельсинки назвало ограничения дискриминационными и предупредило, что они могут серьёзно ударить по репутации страны как организатора международных соревнований.