«Для этого надо расстаться»: Валерия раскрыла, почему не ходит на свидания с Пригожиным

Певица Валерия призналась, что за 22 года семейной жизни практически перестала ходить на свидания с Иосифом Пригожиным. Причина оказалась неожиданно романтичной: супруги настолько привыкли постоянно находиться рядом, что организовывать отдельные встречи просто не приходится. Об этом артистка рассказала Пятому каналу.

Валерия призналась, что практически не расстаётся с мужем Иосифом Пригожиным. Видео © Пятый канал

«Какие свидания, мы вообще не расстаёмся. Просто не расстаёмся никогда», — с улыбкой заметила народная артистка России.

По словам Валерии, чтобы пригласить мужа на романтическую встречу, им сначала пришлось бы хотя бы ненадолго разлучиться. Однако такой возможности у пары практически не возникает. Певица с юмором отнеслась к вопросу о свиданиях, дав понять, что постоянное присутствие любимого человека её вполне устраивает.

Супруги поженились в 2004 году. Общих наследников у них нет, однако вместе они воспитали большую семью, объединившую шестерых детей от предыдущих отношений. Теперь звёздная пара радуется уже и появлению внуков.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Иосиф Пригожин предпочитает оставаться за кадром, пока Валерия общается с журналистами. Продюсер признался, что нередко снимает супругу на телефон во время интервью, не желая перетягивать внимание на себя. При этом собственная популярность и многочисленные интернет-мемы вызывают у него лишь улыбку.