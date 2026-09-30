Для главы Корпорации развития Новосибирской области запросили 15 лет колонии

Гособвинение потребовало приговорить главу Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова к 15 годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Кроме того, прокуратура настаивает на назначении штрафа в размере около 30 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство региона.

«Гособвинение попросило назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и штрафа в размере около 30 млн рублей», — уточнил собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Зырянова возбудили летом 2024 года. По версии следствия, предприниматели оплачивали мероприятия и публикации в СМИ, направленные на улучшение репутации чиновника. Взамен им, по версии следствия, предоставляли возможность заключать договоры подряда в приоритетном порядке, минуя конкурсные процедуры.

Зырянов начал работать в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области в декабре 2014 года. Спустя два с небольшим года его назначили исполняющим обязанности генерального директора организации, которую он вскоре возглавил. Позднее агентство было преобразовано в Корпорацию развития региона.

Ранее Life.ru сообщал, что защита Зырянова рассказала об использовании части средств, полученных в качестве взятки, для приобретения бронеавтомобилей для участников СВО. По утверждению адвокатов, на покупку пяти бронированных «Газелей» направили около трёх миллионов рублей, включая деньги, фигурирующие в уголовном деле. В апреле 2024 года автомобили доставили в Донецк. В рамках расследования руководителю корпорации предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере и покушении на получение незаконного вознаграждения.