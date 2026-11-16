Депутаты Госдумы от «Новых людей» попросили Минтранс разработать единый стандарт подготовки и проверки знаний ПДД для курьеров на велосипедах и СИМ (средства индивидуальной мобильности). Обращение к министру транспорта Дмитрию Ядрову оказалось в распоряжении РИА «Новости».

По задумке авторов, обучение должно быть бесплатным. Единые правила будут включать список тем, порядок тестирования и пересдачи, срок действия результата и его электронную проверку сервисами доставки. Депутаты также предложили отдельно оценить правовые основания для обязательного допуска курьеров к заказам и затраты на реализацию системы.

Авторы считают, что общий стандарт поможет унифицировать требования безопасности в регионах и выявлять нарушения до выхода курьеров на маршрут.

В Москве обязательное тестирование уже действует с 15 октября: сервисы не могут допускать к доставкам курьеров без сданного теста по правилам вождения.

Ранее Life.ru рассказывал о проекте Минтранса, который предусматривает ограничения на езду курьеров на электротранспорте по тротуарам. Для обычных пользователей СИМ проект сохраняет возможность выезда на тротуар при отсутствии велодорожки или велосипедной полосы. Однако курьерам и владельцам устройств тяжелее 35 килограммов такое исключение предоставлять не планируют. Отдельно предлагается приравнять электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 250 Вт до 4 кВт к мопедам: их водители должны будут предъявлять инспекторам права категории М.