Запрет курьерам на электротранспорте ездить по тротуарам защитит пешеходов, но первое время может привести к росту аварийности, предупредил автоэксперт Андрей Ломанов. По его мнению, доставщикам потребуется подготовка к передвижению среди автомобилей.

«После запрета их движение станет более упорядоченным, но на отладку системы потребуется время», — отметил специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Основную опасность он связал с разницей скоростей автомобильного потока и курьерского транспорта. Доставщикам придётся держаться правого края проезжей части, однако многие пока плохо знают ПДД и допускают опасные манёвры.

К контролю за нарушениями должны подключиться и службы доставки. Идентификационные номера на транспорте и экипировке позволяют установить курьера, а без такой маркировки допускать его к заказам не следует, уверен эксперт.