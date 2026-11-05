С тротуаров под колёса: Новый запрет для курьеров чреват ростом ДТП
Эксперт Ломанов допустил рост аварий из-за запрета курьерам ездить по тротуарам
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Запрет курьерам на электротранспорте ездить по тротуарам защитит пешеходов, но первое время может привести к росту аварийности, предупредил автоэксперт Андрей Ломанов. По его мнению, доставщикам потребуется подготовка к передвижению среди автомобилей.
«После запрета их движение станет более упорядоченным, но на отладку системы потребуется время», — отметил специалист в эфире радио «Комсомольская правда».
Основную опасность он связал с разницей скоростей автомобильного потока и курьерского транспорта. Доставщикам придётся держаться правого края проезжей части, однако многие пока плохо знают ПДД и допускают опасные манёвры.
К контролю за нарушениями должны подключиться и службы доставки. Идентификационные номера на транспорте и экипировке позволяют установить курьера, а без такой маркировки допускать его к заказам не следует, уверен эксперт.
Напомним, Минтранс предложил запретить курьерам на электротранспорте выезжать на тротуары и в пешеходные зоны. Ограничения включили в проект поправок к ПДД, который намерены вынести на общественное обсуждение. Отдельно предлагается приравнять электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 250 Вт до 4 кВт к мопедам.