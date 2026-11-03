Запрет на передвижение курьеров по тротуарам может сократить число тяжёлых травм при столкновениях с пешеходами на 15–20%. При этом подобные происшествия способны приводить не только к ушибам и переломам, но и к смертельным исходам. Об этом Life.ru рассказал врач-остеопат Александр Евдокимов, комментируя подготовленные Минтрансом поправки к Правилам дорожного движения.

Травмы при столкновении с курьером на электровелосипеде, например, конечно, могут быть достаточно серьёзные, потому что, как минимум, пешеход может идти навстречу курьеру, и тогда скорость суммируется. Они ездят со скоростью примерно 20 км/ч. При такой скорости и прямом столкновении травмы могут быть очень приличные: это и переломы, и сотрясение головного мозга с ушибами. При таких скоростях возможны даже смертельные исходы, это достаточно опасно. Александр Евдокимов Врач-остеопат

По словам Евдокимова, при касательном столкновении человек может отделаться ссадинами и ушибами, однако прямой удар представляет гораздо большую угрозу. Врач подчеркнул, что даже металлические конструкции велосипеда или мопеда при столкновении способны деформироваться, не говоря уже о человеческом теле.

При этом эксперт считает, что одним лишь запретом движения по тротуарам проблему не решить. Необходимо установить понятные правила для курьеров, предусмотреть обучение и инструктаж, а также контролировать техническое состояние их транспорта. Особую ответственность, по мнению остеопата, должны нести крупные службы доставки, располагающие собственными парками электровелосипедов.

«Благодаря такой мере, как запрет на проезд по тротуарам, снизится количество страшных травм хотя бы на 15–20%. Даже простой регулярный инструктаж может снизить травматизм на 10–15%», — предположил Евдокимов.

Врач также обратил внимание на недостаточную заметность курьерского транспорта в тёмное время суток. По его словам, некоторые электровелосипеды не оборудованы катафотами и другими световозвращающими элементами. Дополнительной мерой профилактики могли бы стать светоотражатели на одежде доставщиков. По оценке эксперта, повышение заметности транспорта способно сократить количество происшествий ещё примерно на 15%.