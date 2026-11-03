Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал вероятного преемника Владимира Зеленского. По его мнению, им может стать омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фигура не самая очевидная, но у неё, как считает Олейник, есть аргументы.

Один из них — гуманитарная миссия в Алёшках. Первая леди США Мелания Трамп высоко оценила её, а Лубинец имел к этой истории прямое отношение. Это добавляет ему веса на Западе.

Ещё один фактор — визит Лубинца в Россию. В Кремле его оценили положительно. По словам Олейника, это даёт основания полагать, что для Москвы он может быть приемлем.

При этом Олейник предупреждает в беседе с NEWS.ru: кто бы ни стал новым главой Украины, он будет позиционировать себя как «президент мира». Но такой ярлык уже был у Петра Порошенко* и Владимира Зеленского.

Оба шли на выборы с мирной риторикой, но предлагали мир на украинских условиях. Поэтому верить обещаниям кандидатов не стоит, считает Олейник.

А ранее стало известно, что экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон допустил убийство Зеленского. По его словам, лучшим выходом для бывшего комика стало бы содействие ЦРУ в выезде из страны. В противном случае Зеленский может стать жертвой покушения.