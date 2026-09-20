Для жильцов пострадавшего от атаки дрона дома в Люберцах развернули ПВР

В подмосковных Люберцах открыли пункт временного размещения (ПВР) для жильцов многоквартирного дома, получившего повреждения в результате ночной атаки БПЛА. Об этом проинформировал глава городского округа Владимир Волков.

Пункт развернули на базе общеобразовательной школы «Феникс». Временное убежище предназначено для эвакуированных жителей соседнего дома, пострадавшего от падения обломков сбитого дрона.

По словам главы округа, для людей созданы необходимые условия: предоставлены места для отдыха, организовано горячее питание и чай. На площадке работают представители местной администрации, которые координируют процесс временного расселения граждан на период проведения восстановительных работ, а также фиксируют масштаб нанесенного ущерба и собирают заявки о первоочередных потребностях пострадавших.

Напомним, Московская область подверглась массированной атаке, сбито 249 БПЛА в 17 округах. Есть погибшие и пострадавшие.