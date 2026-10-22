Дмитриев анонсировал начало исполнения дизельной сделки России и США

Россия и США должны приступить к практической реализации договорённостей по поставкам дизельного топлива 23 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Москва и Вашингтон намерены расширять взаимодействие и в других экономических сферах.

«И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра», — сказал Дмитриев в эфире НТВ.

Глава РФПИ подчеркнул, что стороны ведут активный диалог по энергетическим проектам. Среди перспективных направлений он также назвал создание совместных дата-центров для искусственного интеллекта. Дмитриев выразил уверенность, что экономическое сотрудничество России и США продолжит развиваться.

Первым практическим шагом должна стать отправка танкера с российским дизелем в Соединённые Штаты. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что выход судна водоизмещением 40 тысяч тонн запланирован на 22 октября. За ним должны последовать новые партии топлива.

Договорённость о возобновлении поставок была достигнута во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Для её реализации американский Минфин выдал специальную лицензию, временно разрешающую операции с российским дизелем. Документ действует до 7 апреля 2027 года.

Москва рассчитывает постепенно наращивать экспорт нефтепродуктов. При этом, как ранее пояснял Новак, объёмы зарубежных поставок будут зависеть от возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов и потребностей внутреннего рынка.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Стив Уиткофф уделили значительное внимание реализации дизельной сделки во время переговоров в Санкт-Петербурге. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, стороны признали возобновление поставок выгодным для обеих стран и мирового топливного рынка.