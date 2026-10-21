Ушаков: Путин и Уиткофф уделили значительное внимание договорённостям по дизелю

Реализация договорённостей о поставках российского дизельного топлива в США и Европу стала одной из важных тем переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков по итогам встречи.

По его словам, стороны уделили значительное внимание выполнению соглашения, достигнутого Путиным и Дональдом Трампом во время телефонного разговора 9 октября. Москва и Вашингтон сошлись во мнении, что возобновление поставок отвечает интересам обеих стран.

Кроме того, участники переговоров подчеркнули, что дополнительные объёмы российского дизеля помогут сбалансировать спрос и предложение на мировом топливном рынке.

Ранее на встрече с Уиткоффом Путин заявил, что после решения о возобновлении поставок российского дизеля мировые цены на топливо снизились на 5–6%. Президент также сообщил о подготовке к отправке сразу нескольких танкеров.

Ранее Life.ru сообщал, что первый танкер с российским дизелем планируется отправить в США уже 22 октября. По словам вице-премьера Александра Новака, судно должно перевезти 40 тысяч тонн топлива. В рамках достигнутых договорённостей Москва намерена поставить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизеля на первом этапе, ещё 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн позднее. Для реализации сделки Минфин США временно разрешил операции с российским дизельным топливом до 7 апреля 2027 года. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за договорённости по российскому дизелю.