Российские нейросети могут помочь в подготовке международных переговоров и разработке дипломатических соглашений. Об этом спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал журналистам на конференции AI Journey 2026.

По словам Дмитриева, искусственному интеллекту можно предложить сформировать проект соглашения на основе предоставленных данных. Нейросеть также способна предложить дополнительные аргументы в поддержку российской позиции.

«Это инструмент очень важный, и в том числе на основе наших моделей, именно российских моделей, можно решать не только вопросы практические — заказывать книги, суммировать какие-то, может быть, мысли, но действительно в том числе и готовить геополитический прорыв», — подчеркнул глава РФПИ.

При этом Дмитриев предостерёг от безоговорочного доверия искусственному интеллекту. По его мнению, результаты работы нейросетей необходимо проверять, а принятие решений должно оставаться за человеком.

Ранее, 25 ноября, Кирилл Дмитриев назвал Россию мировым лидером по доступности энергоресурсов для развития искусственного интеллекта. В подтверждение своих слов глава РФПИ привёл результаты общения с нейросетью Grok, которая поставила Россию на первое место в рейтинге стран с наиболее доступными энергоресурсами, опередив Канаду и США.