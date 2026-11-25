Россия располагает наиболее благоприятными энергетическими условиями для развития искусственного сверхинтеллекта. К такому выводу пришёл чат-бот Grok, поставивший страну на первое место в рейтинге десяти государств с наиболее дешёвыми и обильными энергоресурсами. Результатами общения с нейросетью поделился глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Поводом для обсуждения стал вопрос одного из пользователей о главном ограничении дальнейшего развития искусственного интеллекта. Среди возможных препятствий он перечислил нехватку вычислительных мощностей, электроэнергии, данных и человеческих ресурсов. Grok назвал ключевым ограничителем именно энергетику.

«У России самые дешёвые и обильные энергетические ресурсы в мире для сверхинтеллекта. Проблема с главным ограничением решена», — написал Дмитриев.

Глава РФПИ попросил чат-бота оценить это утверждение с учётом запасов российского газа, возможностей гидроэнергетики и атомной генерации. Grok подтвердил наличие у России значительных преимуществ, отметив, что страна занимает первое место в мире по доказанным запасам природного газа, а внутренние цены на электроэнергию относительно низкие.

В представленном рейтинге РФ заняла первую строчку. Следом расположились Канада и США. В первую десятку также попали Китай, Катар, Норвегия, Иран, Австралия, Саудовская Аравия и Казахстан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна обладает всеми необходимыми условиями для развития технологий искусственного интеллекта. Ключевыми преимуществами РФ глава государства назвал сильные математические школы и развитую энергетику. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.