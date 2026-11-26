Президент России Владимир Путин призвал ускорить внедрение полностью цифровых конструкторских бюро и научных лабораторий на основе искусственного интеллекта. Соответствующее заявление глава государства сделал на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Нужно расширять использование искусственного интеллекта в науке при реализации национальных проектов технологического лидерства, чтобы ускорять поиск гипотезы, и прикладных технологиях, — отметил он. — В том числе с помощью агентных систем нужно формировать в полном смысле слова цифровые конструкторские бюро и научные лаборатории и на их основе создавать принципиально новые продукты», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул необходимость расширения возможностей применения ИИ при реализации национальных проектов технологического лидерства. Использование таких технологий позволит ускорить поиск научных гипотез и разработку прикладных решений.

Особую роль Путин отвёл агентным системам искусственного интеллекта, на основе которых предлагается создавать цифровые лаборатории и конструкторские бюро для разработки принципиально новых продуктов. По словам президента, необходимые подходы уже отработаны, поэтому необходимо ускорить их внедрение в научную и производственную деятельность.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру «Сбера», где проходит международная конференция AI Journey 2026. Форум продлится до 28 ноября.

Ранее российский лидер поручил обеспечить учёным доступ к программному обеспечению на базе отечественного ИИ. Правительству предстоит определить механизм предоставления такого доступа и источники его финансирования. Доклад о выполнении поручения ожидается до 1 марта 2027 года.