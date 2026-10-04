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Регион
Опубликовано 4 октября, 06:28

Дмитриев: Европе нужна российская энергия, чтобы выжить

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европа столкнулась с последствиями отказа от российских энергоресурсов накануне зимы. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Зима близко. Как и предсказывалось, упорные идеологические ошибки ЕС в сфере энергетики уже имеют огромные последствия. Европе нужна российская энергия, чтобы выжить», — пишет Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию о резком подорожании европейского газа. Стоимость поставок с начала года выросла примерно с €28 до €74 за МВт·ч — примерно на 160%. Дмитриев также перешёл к ситуации в Великобритании. Он заявил, что стране необходимо менять курс, чтобы избежать экономического и политического упадка, и призвал власти сосредоточиться на сокращении миграции, сотрудничестве и экономическом росте.

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Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер предрёк Европе тяжёлый осенне-зимний сезон. По его словам, страны ЕС подходят к холодам с историческими антирекордами по запасам газа. К 1 октября европейские ПХГ оказались заполнены на 72%. При этом объём активного газа в них на 11,3 млрд кубометров меньше, чем на ту же дату годом ранее.

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