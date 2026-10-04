Россия и Бразилия обсуждают таможенное соглашение в рамках БРИКС

Россия и Бразилия обсуждают таможенное соглашение на площадке БРИКС, но не называют сроки его завершения. Техническая работа над документом пока приостановлена, сообщили «Известиям» в Федеральной налоговой службе Бразилии.

Речь идёт о взаимном признании программ уполномоченных экономических операторов двух стран. В бразильской службе заявили, что переговоры по соглашению продолжаются в рамках встреч БРИКС, при этом пересматривать согласованный ранее план работы Москва и Бразилиа не собираются.

Документ должен дать сертифицированным компаниям двух стран преимущества при прохождении таможни. В частности, предполагается сократить время оформления и связанные с процедурами расходы.

Ранее Life.ru писал, что Россия более чем вдвое увеличила импорт кофе из Бразилии. Поставки кофейного сырья составили 35,6 млн долларов, что стало максимальным показателем за последние пять месяцев. Рост закупок кофе обусловлен выгодными условиями, эффективной логистикой и упрощёнными расчётами. Бразилия по-прежнему остаётся крупнейшим мировым производителем и экспортёром как арабики, так и робусты.