Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев связал беспорядки во Франкфурте-на-Майне с политикой канцлера Германии Фридриха Мерца. Происходящее он назвал «хаосом Мерца».

«Хаос Мерца из-за его нежелания признавать и исправлять ошибки», — написал глава Российского фонда прямых инвестиций в соцсети X.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию пользователя, который сообщил, что Франкфурт теряет контроль над улицами. К посту было прикреплено видео с беспорядками.

В Берлине во время массовых акций протеста 31 октября пострадали 27 полицейских, правоохранители задержали более 60 участников беспорядков. Столкновения произошли во время вечернего шествия левых радикалов. Днём у Бранденбургских ворот прошла демонстрация, которую организовало молодёжное движение Gen Z regelt («Поколение Z решает»). Вечером обстановка осложнилась на отдельном шествии левых радикалов. Участники начали бросать в полицейских бутылки, яйца и пиротехнические средства.