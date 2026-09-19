Дмитриев назвал энергетический кризис в Европе крупнейшим в её истории
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Европа переживает самый серьёзный энергетический кризис в своей истории, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами оценил ситуацию в соцсети X.
«Ситуация обострилась, поскольку Европа наконец осознала, что столкнулась с самым серьёзным энергетическим кризисом в истории», — написал он.
Поводом для комментария стали сообщения о нехватке топлива на французских заправках. По данным на 19 сентября, перебои с бензином или дизелем затронули 11% АЗС страны.
Ранее Дмитриев заявил, что только мигранты верят в Великобританию. Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству отреагировал на интервью британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который признался, что больше не верит в свою страну. За 2025 год свыше 41 тысячи мигрантов нелегально добрались до Великобритании на лодках через Ла-Манш. Большее число прибывших зафиксировали только в рекордном 2022 году — тогда пролив пересекли более 45,7 тысячи человек. На проживание просителей убежища в гостиницах британские власти ежедневно расходуют несколько миллионов фунтов.
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