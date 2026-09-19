Ранее Дмитриев заявил, что только мигранты верят в Великобританию. Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству отреагировал на интервью британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который признался, что больше не верит в свою страну. За 2025 год свыше 41 тысячи мигрантов нелегально добрались до Великобритании на лодках через Ла-Манш. Большее число прибывших зафиксировали только в рекордном 2022 году — тогда пролив пересекли более 45,7 тысячи человек. На проживание просителей убежища в гостиницах британские власти ежедневно расходуют несколько миллионов фунтов.