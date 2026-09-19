Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что только мигранты верят в Великобританию. Об этом он написал в соцсети X.

«Только мигранты верят в Соединённое Королевство», — написал Дмитриев в ответ на слова британского миллиардера Джима Рэтклиффа, который в интервью СМИ заявил, что утратил веру в свою страну.

В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш — это второй показатель после рекордного 2022 года, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти страны тратят несколько миллионов фунтов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

Ранее в Британии 19-летнего уроженца Южного Судана Чана Матока Атака приговорили к двум годам и трём месяцам тюрьмы за доставку 165 мигрантов через Ла-Манш на 14-метровой надувной лодке. Судно шло почти сутки с одним работающим мотором, сдувалось и наполнялось водой, а спасательного и навигационного оборудования не было. Атак более полутора часов держал румпель, но перед появлением пограничников заглушил двигатель и смешался с пассажирами, однако его вычислили.