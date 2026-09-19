Сценарий распада запущен: Политолог сравнил реформы в Британии с перестройкой Горбачёва

Признаки кризиса британской государственности проявляются повсеместно, а одной из главных его причин стала некомпетентность системных политиков. Такое мнение высказал политолог Владимир Корнилов в беседе с РИАМО, комментируя подписание в Кардиффе меморандума о праве Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на самоопределение.

14 сентября 2026 года в Кардиффе произошло событие, которое ещё десять лет назад показалось бы политической фантастикой: первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии впервые в истории подписали совместный документ о праве своих народов самостоятельно определять конституционное будущее. Все три автономных правительства сегодня возглавляют партии, выступающие за выход из состава Соединённого Королевства — SNP, Plaid Cymru и Sinn Féin.

Однако юридические механизмы выхода у регионов принципиально разные. Северная Ирландия формально в наиболее выгодном положении: Белфастское соглашение предусматривает референдум об объединении, но его назначение зависит от британского министра. Шотландия не имеет автоматического права на голосование — в 2022 году Верховный суд постановил, что без согласия Лондона Эдинбург не может провести юридически обязательный плебисцит. Уэльс дальше всех от выхода: ни правового механизма, ни электорального большинства.

По мнению политолога Владимира Корнилова, признаки кризиса британской государственности наблюдаются повсеместно. Британия фактически потеряла архипелаг Чагос, всё больше стран Содружества стремятся выйти из него или отказаться от признания власти монарха, некоторые требуют компенсаций за годы рабовладения.

Корнилов считает одной из главных причин кризиса абсолютную некомпетентность руководства Британии и системных партий — консерваторов и лейбористов. Каждый новый правитель оказывается хуже предыдущего.

«Инициатива (британского премьера Энди) Бёрнэма по расширению полномочий регионов чем-то напоминает так называемые реформы, «новое мышление» Михаила Горбачёва. Мы знаем, чем для нас обернулись эти эксперименты. Я очень надеюсь, что этим же закончится и для Британии», — резюмировал Корнилов.

Как сообщалось ранее, в Кардиффе делегации Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии достигли договорённости о закреплении за этими регионами права на самоопределение. В завершение встречи главы региональных правительств подписали меморандум и обратились к Лондону с призывом быть готовым к вероятным плебисцитам о выходе данных территорий из состава Соединённого Королевства.