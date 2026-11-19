Первая трёхсторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином войдёт в историю. Такую оценку предстоящим переговорам дал спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Исторически», — написал он в X, сопроводив публикацию флагами трёх государств и эмодзи с рукопожатиями. К своему сообщению Дмитриев также прикрепил видео с лидерами России, Китая и США перед началом переговоров.

Саммит проходит 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Главы трёх государств впервые встречаются в таком формате. Среди заявленных тем — международная безопасность, стратегическая стабильность и урегулирование конфликта на Украине.