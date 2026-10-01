Дмитриев назвал мудрыми слова премьера Литвы об отсутствии российской угрозы

Кирилл Дмитриев поддержал заявление премьера Литвы Миндаугаса Синкявичюса об отсутствии доказательств военных планов России против ЕС. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал об этом в соцсети X.

«Необычно мудрые слова от премьер-министра Литвы, который открыто говорит, что европейская истерия в форме «запугивания Россией» не основана на каких-либо фактах», — отметил Дмитриев.

Глава РФПИ прокомментировал видео совместной пресс-конференции Синкявичюса и генсека НАТО Марка Рютте. На записи литовский премьер утверждает, что Рютте сообщил ему об отсутствии реальных доказательств таких планов, в том числе у спецслужб стран альянса.

По мнению Дмитриева, европейские чиновники используют заявления о российской угрозе, чтобы отвлечь жителей от собственных неудач в миграционной политике, экономике и других сферах.

Ранее сообщалось, что Синкявичюс заявил о готовности Литвы оказать военное сопротивление в случае нападения России. Среди мер защиты населения премьер назвал организованную эвакуацию пожилых людей из городов и порядок движения транспорта, который поможет избежать массовых пробок. Он также сослался на появление беспилотников в воздушном пространстве республики и отметил, что часть сценариев власти публично не обсуждают.