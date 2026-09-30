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Опубликовано 30 сентября, 13:47

Литва захотела разместить американские войска на постоянной основе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Литва добивается постоянного размещения американских войск на своей территории и готова взять на себя связанные с этим расходы. Об этом заявил премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс. По его словам, этот вопрос он обсуждал со спецпосланником США Джоном Коулом во время сентябрьского визита американского дипломата в Вильнюс.

«Мы действительно хотели бы, чтобы войска США были размещены на постоянной основе, и готовы покрыть расходы, если это произойдёт», — сказал Синкявичюс в интервью Bloomberg.

Сейчас американские подразделения находятся в Литве на ротационной основе. США регулярно направляют туда батальоны с 2019 года, а после начала боевых действий на Украине формат был переведён в режим непрерывных ротаций. В конце октября республика ожидает прибытия двух американских батальонов общей численностью около тысячи военнослужащих. Они должны провести в Литве девять месяцев, среди перебрасываемой техники заявлены танки Abrams.

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Ранее Life.ru сообщал о крупных учениях НАТО в Литве с участием военнослужащих США. В манёврах «Сильный грифон 26» задействовали около 2,5 тысячи военных и порядка 500 единиц техники. Помимо литовских подразделений, в учениях участвовали представители США, Польши, Нидерландов, Франции и других стран.

Больше новостей о международной безопасности, НАТО и отношениях между государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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