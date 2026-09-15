Дмитриев назвал Мюнхенскую конференцию «вотчиной НАТО»

Мюнхенская конференция по безопасности всё больше превращается в «вотчину НАТО», вместо того чтобы заниматься поиском решений глобальных проблем. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Глава РФПИ считает, что площадка продолжает укреплять свою привязку к Североатлантическому альянсу. По его оценке, такой курс уводит конференцию от её основной задачи в сфере международной безопасности.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Соединённые Штаты могут оказаться в числе первых западных стран, которые восстановят экономические отношения с Россией. По его мнению, вслед за Вашингтоном к восстановлению связей с Москвой могут присоединиться и другие западные государства, которые не захотят оставаться в стороне от этого процесса.