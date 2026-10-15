Дмитриев назвал ограничения Starlink для Украины сигналом со стороны США

Ограничения спутниковой связи Starlink для украинских военных могут свидетельствовать об усилении давления США на Киев. Изменения в работе системы стали очередным сигналом со стороны Вашингтона, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«США посылают Украине ещё один сигнал, ограничивая спутниковую связь Илона Маска Starlink», — написал Дмитриев.

Поводом для заявления стали сообщения украинских военных о перебоях в работе терминалов спутниковой связи. В ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничения скорости движения оборудования, использующего военную версию системы Starlink — Starshield.

По данным украинских источников, терминалы начали терять соединение при движении со скоростью свыше 160 километров в час. В отдельных подразделениях связь пропадала и при более низких скоростях. Это осложнило использование беспилотников, выполнение разведывательных задач и обеспечение войск на передовой.

Советник президента Украины по вопросам радиотехнологий Сергей Бескрестнов сообщил, что военных заранее не предупредили об изменениях. В результате подразделениям пришлось отменить несколько операций. Позднее украинские СМИ сообщили, что Минобороны страны начало консультации с представителями США, SpaceX и партнёрами по НАТО. Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко предположил, что ограничения могли появиться по инициативе администрации Дональда Трампа. Однако американские власти не подтверждали, что дали SpaceX соответствующее распоряжение.

Ранее американский предприниматель Илон Маск ответил на претензии украинской стороны из-за ограничений спутниковой связи Starlink. Владелец SpaceX пояснил, что коммерческая система предназначена для гражданских и оборонительных целей, но не должна использоваться для наступательных военных операций. При этом он разграничил Starlink и Starshield, подчеркнув, что последняя система находится под контролем правительства США. По словам Маска, ограничения на её использование устанавливают американские военные, а окончательные решения принимает президент страны.