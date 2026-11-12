Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер находятся в позитивном настроении перед переговорами с Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Позитивное», — кратко ответил Дмитриев на вопрос об эмоциональном настрое американских переговорщиков.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву утром 12 ноября. В аэропорту Внуково их лично встретил Дмитриев, после чего американская делегация направилась в город. Переговоры с российским президентом запланированы на первую половину дня.

Встреча станет продолжением дипломатических консультаций России, США и Украины, прошедших 10–11 ноября в Абу-Даби. Американские представители намерены обсудить с Путиным итоги переговоров и предложения, направленные на урегулирование украинского конфликта.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что с протокольной точки зрения встреча пройдёт в привычном формате. При этом основное внимание стороны уделят вопросам, способным приблизить достижение договорённостей.

Приезд американских переговорщиков сопровождался необычным жестом российского представителя. Как сообщал Life.ru, Кирилл Дмитриев встретил Уиткоффа и Кушнера в аэропорту в спортивной форме сборной России. Глава РФПИ опубликовал кадры приветствия американских гостей, сопроводив их словами: «Приветствую Стива и Джареда в Москве».