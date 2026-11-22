Дмитриев назвал РФ, США и Китай суперсилами, которые должны взаимодействовать
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Россия, Китай и США должны выстраивать взаимодействие друг с другом, поскольку являются тремя ведущими мировыми державами. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мир смотрит и понимает, что Россия, Китай, США — это суперсилы в мире, которые должны взаимодействовать», — сказал он в беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
Ранее Life.ru сообщал, что Кирилл Дмитриев назвал исторической встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Спецпредставитель российского президента опубликовал кадры с лидерами трёх государств перед началом переговоров, сопроводив их флагами стран и символами рукопожатий.
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