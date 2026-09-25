Дмитриев назвал рост долгов Европы и Британии взрывоопасным коктейлем

Рост государственного долга и расходов на его обслуживание создаёт для европейских стран серьёзные финансовые риски. Государственный долг стран Организации экономического сотрудничества и развития уже вдвое превышает уровень, который фиксировали до кризиса 2008 года. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Одновременный рост объёма долга и стоимости его обслуживания — это взрывоопасный финансовый коктейль», — написал Дмитриев в соцсети X.

По оценке главы РФПИ, дополнительное давление на европейские экономики создаёт рост доходности государственных облигаций. Доходность 10-летних немецких гособлигаций достигла максимального уровня за 15 лет. Для 30-летних французских облигаций показатель поднялся до самого высокого значения за 23 года.

Ранее Дмитриев сравнил Запад с «Титаником». Он связал это с тем, что Евросоюз и Великобритания одновременно сталкиваются с финансовыми, энергетическими и миграционными проблемами. По его словам, следующим вызовом для региона станет кризис в сфере продовольственной безопасности.