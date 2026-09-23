Дмитриев предрёк Европе «энергетические локдауны»

Евросоюз может столкнуться с «энергетическими локдаунами» из-за решений европейских властей в энергетической сфере. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Конец доступной мобильности в ЕС = начало энергетических ограничений из-за последовательно ошибочных решений еврочиновников в энергетической сфере», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Немецкий политик заявила, что рост стоимости топлива до трёх евро за литр означал бы конец доступных поездок на автомобиле для многих жителей страны. В высоких ценах она обвинила энергетическую политику немецких и европейских властей.

При этом три евро за литр пока не являются средней ценой бензина в Германии. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, 14 сентября литр Super E5 в среднем стоил €2,36. Однако стоимость автомобильного топлива в стране в последние недели заметно выросла на фоне напряжённости на мировом энергетическом рынке.

Берлин уже готовит меры поддержки автомобилистов. Правительство Германии намерено с 1 октября временно снизить налоги на бензин и дизель таким образом, чтобы уменьшить стоимость топлива примерно на 17 евроцентов за литр.

Ранее Life.ru рассказывал, что Германия обсуждает снижение цен на топливо. С 1 октября хотят вернуть налоговую скидку, а с 1 января ввести потолок цен, но решение пока не принято. Энергетический налог предлагают снизить на 14 центов за литр, что с учётом НДС даст экономию около 17 центов.