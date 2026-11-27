Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал «тайным злом» использование администрацией бывшего президента Соединённых Штатов Джо Байдена социальных сетей и медиаплатформ для вмешательства в дела других государств. Так он отреагировал на опубликованную на сайте USAID переписку сотрудников Совета национальной безопасности США с представителями YouTube.

«Тема письма «Синхронизация YouTube и Совета национальной безопасности по России» указывает на использование администрацией Байдена социальных сетей и медиаплатформ в качестве оружия для вмешательства в дела других стран и осуществления цензуры. Тайное зло», — подчеркнул Дмитриев.

В опубликованной переписке за октябрь 2022 года сотрудник Совета нацбезопасности Тим Маурер направил представителям YouTube предварительный список российских организаций, затронутых демонетизацией.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что агентство США по международному развитию (USAID) искупает вину за действия предыдущих американских администраций. Поводом для его заявления стала публикация внутренних документов на официальном сайте USAID. На главной странице ресурса теперь говорится, что прежние власти США использовали агентство как инструмент продвижения радикальной повестки, противоречащей американским ценностям.