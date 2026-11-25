Агентство США по международному развитию (USAID) искупает вину за действия предыдущих американских администраций. Таким мнением поделился в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Поводом для его заявления стала публикация внутренних документов на официальном сайте USAID. На главной странице ресурса теперь говорится, что прежние власти США использовали агентство как инструмент продвижения радикальной повестки, противоречащей американским ценностям.

«USAID искупает свою вину», — прокомментировал Дмитриев.

В открытом доступе появились служебные записки, электронная переписка, отчёты и видеозаписи. Среди обнародованных материалов — документы о взаимодействии агентства с руководством крупнейших технологических компаний и социальных сетей. Публикацию архивов американская сторона объяснила стремлением обеспечить прозрачность и подотчётность.

Напомним, администрация Дональда Трампа фактически приостановила деятельность USAID в феврале 2025 года. После шестинедельной ревизии госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии 83% программ агентства. Оставшиеся проекты передали под управление Госдепартамента. В августе того же года Рубио сообщил об официальном прекращении деятельности USAID.

Уже в ноябре 2026 года журналисты, изучив американские государственные контракты и гранты, выяснили, что за семь лет до Евромайдана агентство направило 177,3 миллиона долларов на различные проекты на Украине. Всего за этот период USAID профинансировало 35 программ и контрактов, в том числе связанных со СМИ и политическими инициативами.