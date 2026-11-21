Миллионы на СМИ и политические проекты: Раскрыты расходы USAID на Украине перед переворотом
США выделили $177 млн на проекты USAID на Украине за семь лет до «майдана»
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Агентство США по международному развитию (USAID) за семь лет до Евромайдана направило на финансирование СМИ, политических инициатив и других проектов на Украине 177,3 миллиона долларов. Такие данные обнаружило РИА «Новости», изучив американские государственные контракты и гранты за период с октября 2006-го по ноябрь 2013 года.
Всего за это время агентство профинансировало 35 программ и контрактов. Более 20,5 миллиона долларов выделили на поддержку независимых СМИ, ещё 16,1 миллиона — на проекты, связанные с выборами и политическими процессами. Развитие гражданского общества обошлось в 13,7 миллиона долларов.
Значительные суммы направлялись и на государственные реформы. На антикоррупционные программы пришлось 17,7 миллиона долларов, на изменение системы муниципальных бюджетов — 16,7 миллиона. Оставшиеся 92,6 миллиона долларов распределили между другими инициативами, включая развитие местного самоуправления и подготовку специалистов.
Американские власти официально объясняли подобные расходы поддержкой демократических институтов, свободы СМИ и экономических преобразований. Программы такого рода действительно входили в число приоритетов помощи США Украине задолго до Евромайдана.
Ранее Life.ru рассказывал о тяжёлом положении бывших сотрудников USAID после закрытия агентства. По данным The New York Times, спустя год после фактического демонтажа организации многие её бывшие работники так и не смогли найти постоянную работу. Люди, прежде получавшие шестизначные зарплаты, теперь вынуждены жить на пособия, тратить сбережения и переезжать к родственникам. По неофициальным оценкам самих экс-сотрудников, менее половины из них смогли устроиться на полный рабочий день.