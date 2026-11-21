Агентство США по международному развитию (USAID) за семь лет до Евромайдана направило на финансирование СМИ, политических инициатив и других проектов на Украине 177,3 миллиона долларов. Такие данные обнаружило РИА «Новости», изучив американские государственные контракты и гранты за период с октября 2006-го по ноябрь 2013 года.

Всего за это время агентство профинансировало 35 программ и контрактов. Более 20,5 миллиона долларов выделили на поддержку независимых СМИ, ещё 16,1 миллиона — на проекты, связанные с выборами и политическими процессами. Развитие гражданского общества обошлось в 13,7 миллиона долларов.

Значительные суммы направлялись и на государственные реформы. На антикоррупционные программы пришлось 17,7 миллиона долларов, на изменение системы муниципальных бюджетов — 16,7 миллиона. Оставшиеся 92,6 миллиона долларов распределили между другими инициативами, включая развитие местного самоуправления и подготовку специалистов.

Американские власти официально объясняли подобные расходы поддержкой демократических институтов, свободы СМИ и экономических преобразований. Программы такого рода действительно входили в число приоритетов помощи США Украине задолго до Евромайдана.