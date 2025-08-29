USAID — всё: США приступили к ликвидации агентства по международному развитию
Рубио: USAID официально прекращает свою деятельность
Агентство США по международному развитию (USAID), отвечавшее за предоставление американской помощи и реализацию программ развития в других странах, официально прекращает свою деятельность. Данное заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети X.
Он отметил, что небольшой набор основных программ был передан Госдепу По словам Рубио, администрация президента США с января сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.
«Я пошутил с [Дональдом Трампом], что у меня четыре работы. Он сказал мне отдать одну моему другу [Расселу Воуту]. Что я и сделал. С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. И после перевода небольшого набора основных программ в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим закрытия. Расс теперь возглавляет процесс ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов. Поздравляю, Расс», — написал Рубио.
В июле Рубио объявил о расформировании USAID как независимой структуры. Он объяснил это решение необходимостью устранения «официально одобренной правительственной неэффективности». Именно USAID вложило минимум пять миллиардов долларов в создание украинского «майдана». Также агентство тратило огромные деньги на абсурдные программы: например, выделило два миллиона долларов на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине, вложилось в «трансгендерную* оперу» в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, мюзикл, который пропагандирует политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в Ирландии.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ