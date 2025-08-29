Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 15:24

USAID — всё: США приступили к ликвидации агентства по международному развитию

Рубио: USAID официально прекращает свою деятельность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Агентство США по международному развитию (USAID), отвечавшее за предоставление американской помощи и реализацию программ развития в других странах, официально прекращает свою деятельность. Данное заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Он отметил, что небольшой набор основных программ был передан Госдепу По словам Рубио, администрация президента США с января сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.

«Я пошутил с [Дональдом Трампом], что у меня четыре работы. Он сказал мне отдать одну моему другу [Расселу Воуту]. Что я и сделал. С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. И после перевода небольшого набора основных программ в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим закрытия. Расс теперь возглавляет процесс ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов. Поздравляю, Расс», — написал Рубио.

Трамп наплевал на решение Байдена и оставил Харрис без государственной охраны
Трамп наплевал на решение Байдена и оставил Харрис без государственной охраны

В июле Рубио объявил о расформировании USAID как независимой структуры. Он объяснил это решение необходимостью устранения «официально одобренной правительственной неэффективности». Именно USAID вложило минимум пять миллиардов долларов в создание украинского «майдана». Также агентство тратило огромные деньги на абсурдные программы: например, выделило два миллиона долларов на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине, вложилось в «трансгендерную* оперу» в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, мюзикл, который пропагандирует политику «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) в Ирландии.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Марко Рубио
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar