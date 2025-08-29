USAID — всё: США приступили к ликвидации агентства по международному развитию

Агентство США по международному развитию (USAID), отвечавшее за предоставление американской помощи и реализацию программ развития в других странах, официально прекращает свою деятельность. Данное заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети X.

«Я пошутил с [Дональдом Трампом], что у меня четыре работы. Он сказал мне отдать одну моему другу [Расселу Воуту]. Что я и сделал. С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. И после перевода небольшого набора основных программ в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим закрытия. Расс теперь возглавляет процесс ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов. Поздравляю, Расс», — написал Рубио.