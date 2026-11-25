Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «теория Дарвина» в конечном итоге исправит ошибочное мышление «суицидальных бюрократов из ЕС». Так он отреагировал на слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который исключил возвращение к закупкам российского газа даже после завершения конфликта на Украине.

«Суицидальные бюрократы из ЕС отвергают российскую энергетику, несмотря на мирные переговоры под руководством США, в то время как цены на газ выросли более чем на 163% в годовом исчислении. Теория Дарвина в конечном итоге исправит такое ошибочное мышление», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее Йоргенсен в интервью Euronews заявил, что Евросоюз не станет импортировать российский газ даже в случае мирного урегулирования конфликта. По его словам, отказ от российских энергоносителей закреплён в европейском законодательстве, поэтому возможное снятие санкций не приведёт к возобновлению поставок.

Еврокомиссар также предупредил, что этой зимой европейцам придётся столкнуться с повышением цен на газ, бензин и дизельное топливо. При этом, согласно приведённым Euronews данным, в октябре средняя стоимость газа в Европе уже оказалась на 163% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Life.ru рассказывал об обещании Евросоюза отказаться от российского газа даже после завершения конфликта. Йоргенсен подчеркнул, что Брюссель намерен сохранить законодательный запрет на импорт российского топлива.

Накануне глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци предупредил о риске роста цен и нехватки газа в Европе. По его оценке, после отказа от российских поставок европейскому рынку придётся искать замену значительным объёмам топлива.