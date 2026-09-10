Financial Times распространяет недостоверные сведения, чтобы помешать диалогу Москвы и Вашингтона и ослабить позиции Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Поводом стала публикация заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли. Она опровергла утверждение FT о том, что администрация США отказалась комментировать материал газеты.

«Зачем FT публиковать ложь и фейковые новости, чтобы сорвать диалог США и России и попытаться подорвать позиции Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера? Может быть, потому, что разжигатели войны из Великобритании и ЕС, наживающиеся на ней, паникуют из-за диалога и сотрудничества США и России?» — написал Дмитриев в X.

Келли заявила, что редакция Financial Times не дождалась ответа Белого дома. По её словам, журналисты выпустили материал ещё до окончания срока, который сами обозначили американской администрации для предоставления комментария.

Дмитриев связал публикацию газеты с противодействием контактам между Россией и США. По его оценке, часть политических сил в Великобритании и Евросоюзе выступает против развития такого диалога.

Ранее французское издание Boulevard Voltaire допустило влияние европейских представителей на позицию Владимира Зеленского во время его переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Киеве. Автор публикации обратил внимание на присутствие в украинской столице советников лидеров Германии, Великобритании и Франции. При этом издание не привело доказательств того, что европейские представители контролировали переговоры или давали Зеленскому обязательные указания.