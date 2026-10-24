Дмитриев объяснил крах Британии низкой генерацией энергии и миграцией

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал сокращение выработки электроэнергии и рост миграционного потока признаками возможного цивилизационного упадка Великобритании. Свою оценку ситуации он опубликовал в соцсети X.

По мнению главы РФПИ, при обсуждении перспектив Соединённого Королевства необходимо учитывать сразу два фактора — энергетический и миграционный.

«Чтобы лучше понять процесс краха Великобритании, вам также нужно принять во внимание резкое повышение притока мигрантов. Снижение производства электроэнергии и увеличение числа мигрантов — как предвестники коллапса цивилизаций», — написал Дмитриев.

Поводом для его комментария стала публикация другого пользователя X о признаках общественного упадка. К сообщению прилагался график, согласно которому производство электричества на душу населения в Британии опустилось ниже показателей 1970-х годов.

На эту публикацию обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск. Он оставил в комментариях эмодзи в виде мишени, которым обычно выражают согласие с точностью сказанного.

Ранее Life.ru рассказывал о другом резком высказывании Дмитриева в адрес Великобритании. Комментируя слова миллиардера Джима Рэтклиффа, признавшегося в утрате веры в будущее страны, спецпредставитель российского президента заметил, что в Соединённое Королевство теперь верят только мигранты.