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Регион
Опубликовано 24 октября, 12:38

Дмитриев объяснил крах Британии низкой генерацией энергии и миграцией

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал сокращение выработки электроэнергии и рост миграционного потока признаками возможного цивилизационного упадка Великобритании. Свою оценку ситуации он опубликовал в соцсети X.

По мнению главы РФПИ, при обсуждении перспектив Соединённого Королевства необходимо учитывать сразу два фактора — энергетический и миграционный.

«Чтобы лучше понять процесс краха Великобритании, вам также нужно принять во внимание резкое повышение притока мигрантов. Снижение производства электроэнергии и увеличение числа мигрантов — как предвестники коллапса цивилизаций», — написал Дмитриев.

Поводом для его комментария стала публикация другого пользователя X о признаках общественного упадка. К сообщению прилагался график, согласно которому производство электричества на душу населения в Британии опустилось ниже показателей 1970-х годов.

На эту публикацию обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск. Он оставил в комментариях эмодзи в виде мишени, которым обычно выражают согласие с точностью сказанного.

«Обернулась против них»: Дмитриев высказался о скандале с «ноутбуком из ада» Хантера Байдена
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Ранее Life.ru рассказывал о другом резком высказывании Дмитриева в адрес Великобритании. Комментируя слова миллиардера Джима Рэтклиффа, признавшегося в утрате веры в будущее страны, спецпредставитель российского президента заметил, что в Соединённое Королевство теперь верят только мигранты.

Главные решения мировых лидеров, международные споры и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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