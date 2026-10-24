Обвинения в адрес России в распространении дезинформации вокруг ноутбука Хантера Байдена обернулись против тех, кто их выдвигал. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Фейки о якобы «российской дезинформации» разоблачены. Агентам, пытавшимся замять историю с «ноутбуком из ада» Хантера, предъявлено обвинение. Конспирологическая теория о «российской дезинформации» обернулась против них самих», — написал Дмитриев в соцсети Х.