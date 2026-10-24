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Регион
Опубликовано 24 октября, 08:32

«Обернулась против них»: Дмитриев высказался о скандале с «ноутбуком из ада» Хантера Байдена

Дмитриев заявил о провале версии о российской дезинформации по делу Байдена

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Обвинения в адрес России в распространении дезинформации вокруг ноутбука Хантера Байдена обернулись против тех, кто их выдвигал. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Фейки о якобы «российской дезинформации» разоблачены. Агентам, пытавшимся замять историю с «ноутбуком из ада» Хантера, предъявлено обвинение. Конспирологическая теория о «российской дезинформации» обернулась против них самих»,написал Дмитриев в соцсети Х.

Так он прокомментировал сообщения о предъявлении обвинений двум сотрудникам ФБР, которых подозревают в даче ложных показаний Конгрессу США в связи с расследованием истории ноутбука сына бывшего американского президента.

Хантер Байден выпустит мемкоин LAPTOP в честь скандального ноутбука
Хантер Байден выпустит мемкоин LAPTOP в честь скандального ноутбука

Напомним, осенью 2020 года разгорелся скандал из-за ноутбука Хантера Байдена. Правоохранителям передали сообщения и интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на его устройстве. Сам Хантер уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так и не получил его обратно. Также Байден-младший признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны снять обвинения в незаконном хранении оружия. Позже на суде сын действующего президента США отказался признавать вину по делу о неуплате налогов. Сын Байдена даже в «безостановочном загуле» мог заработать более двух миллионов долларов.

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Наталья Афонина
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