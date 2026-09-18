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Опубликовано 18 сентября, 01:02

Дмитриев оценил новую причёску главы Palantir Карпа и посоветовал ему чай

Алекс Карп. Обложка © X / Palantir

Алекс Карп. Обложка © X / Palantir

Новую причёску генерального директора американской компании Palantir Алекса Карпа прокомментировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Поводом стало новое видео с выступлением руководителя Palantir. Дмитриев обратил внимание на изменения во внешности Карпа и отметил, что тот, судя по всему, воспользовался его прежним советом.

«Похоже, он подстригся, как советовали, и теперь ему просто нужно пить больше травяного чая и поменьше продвигать свой Skynet»,написал глава РФПИ.

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Ранее Дмитриев критиковал Карпа за активное продвижение продукции Palantir и его публичные высказывания об искусственном интеллекте. Тогда же глава РФПИ посоветовал руководителю американской компании сменить причёску.

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Лия Мурадьян
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