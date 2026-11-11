Усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта получили публичную поддержку со стороны Москвы. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поблагодарил американских переговорщиков за работу над мирной инициативой Дональда Трампа. При этом он выразил уверенность, что сторонники дипломатического решения в конечном счёте добьются успеха.

Соответствующее сообщение Дмитриев опубликовал в социальной сети X, обратившись к спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Российский представитель высоко оценил их настойчивость в продвижении предложенного Трампом плана урегулирования ситуации на Украине.

«Спасибо, Джаред и Стив, за ваш упорный труд по продвижению мирного плана президента Трампа», — написал глава РФПИ.

Дмитриев также высказался о противниках дипломатического урегулирования. По его мнению, усилия тех, кто выступает за продолжение конфронтации, не смогут помешать реализации мирных инициатив. Он отдельно упомянул интернет-ботов, которые, как считает российский представитель, участвуют в информационной борьбе против сторонников переговоров.

«Миротворцы одержат верх. Поджигатели войны и их вездесущие боты проиграют», — подчеркнул Дмитриев.

Заявление прозвучало на фоне нового раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Встречи проходят 10–11 ноября при посредничестве американской администрации. В обсуждении участвуют представители трёх государств, а одним из центральных вопросов остаются условия урегулирования конфликта и будущие гарантии безопасности.

Американскую сторону на переговорах представляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Вашингтон рассчитывает использовать дипломатические контакты для поиска договорённостей о прекращении боевых действий и формировании более устойчивой системы безопасности в Европе.

Ранее Life.ru писал, что Джаред Кушнер положительно оценил итоги первого дня трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, назвав встречу конструктивной. По его словам, американская сторона работает над завершением конфликта и подготовкой договорённостей, которые должны обеспечить безопасность и суверенитет Украины. При этом Вашингтон рассчитывает не только добиться прекращения боевых действий, но и создать условия для долгосрочного мира в Европе.