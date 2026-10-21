Дмитриев предложил помогать фермерам США российскими удобрениями

Россия может расширить поддержку американских фермеров, предложив им не только дизельное топливо, но и удобрения. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. О возможных направлениях взаимодействия Москвы и Вашингтона он написал на своей странице в соцсети X.

По словам Дмитриева, развитие экономических связей между странами отвечает не только их собственным интересам, но и интересам международной безопасности.

«Россия может помочь американским фермерам не только с дизельным топливом, но и с удобрениями. Экономическое сотрудничество между США и Россией будет продолжаться и принесёт пользу нашим странам, миру и его безопасности», — говорится в публикации главы РФПИ.

В том же сообщении Дмитриев затронул позицию бывшего президента США Джо Байдена. Спецпредставитель российского лидера заявил, что идеологический подход экс-главы Белого дома, который он охарактеризовал как способствующий разжиганию войны, отвергается из-за своей деструктивности и неэффективности.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитриев анонсировал расширение экономического сотрудничества России и США за пределы дизельной сделки. Глава РФПИ рассказал о намерении развивать совместные инвестиционные и экономические проекты, несмотря на существующие санкционные ограничения.