Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 10:17

Дмитриев предложил помогать фермерам США российскими удобрениями

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Россия может расширить поддержку американских фермеров, предложив им не только дизельное топливо, но и удобрения. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. О возможных направлениях взаимодействия Москвы и Вашингтона он написал на своей странице в соцсети X.

По словам Дмитриева, развитие экономических связей между странами отвечает не только их собственным интересам, но и интересам международной безопасности.

«Россия может помочь американским фермерам не только с дизельным топливом, но и с удобрениями. Экономическое сотрудничество между США и Россией будет продолжаться и принесёт пользу нашим странам, миру и его безопасности», — говорится в публикации главы РФПИ.

В том же сообщении Дмитриев затронул позицию бывшего президента США Джо Байдена. Спецпредставитель российского лидера заявил, что идеологический подход экс-главы Белого дома, который он охарактеризовал как способствующий разжиганию войны, отвергается из-за своей деструктивности и неэффективности.

Россия и США обсуждают совместные проекты по дата-центрам: Дмитриев – о новых инициативах
Россия и США обсуждают совместные проекты по дата-центрам: Дмитриев – о новых инициативах

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитриев анонсировал расширение экономического сотрудничества России и США за пределы дизельной сделки. Глава РФПИ рассказал о намерении развивать совместные инвестиционные и экономические проекты, несмотря на существующие санкционные ограничения.

Больше новостей о международном сотрудничестве и российско-американских отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar