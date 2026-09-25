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Опубликовано 25 сентября, 20:17

Дмитриев прибыл на новый раунд переговоров в Нью-Йорке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке. Такой информацией делится ТАСС.

Российский представитель приехал к месту встречи при усиленных мерах безопасности. Автомобиль Дмитриева сопровождали машины полиции Нью-Йорка. Возле места проведения переговоров также находились сотрудники охраны.

Встреча проходит в рамках продолжающихся контактов спецпредставителя президента РФ в Нью-Йорке.

Песков: Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США по вопросам экономики
Песков: Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США по вопросам экономики

Ранее Life.ru сообщал о встрече Дмитриева в Нью-Йорке со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами обсудил с представителями президента США Дональда Трампа вопросы взаимодействия Москвы и Вашингтона.

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