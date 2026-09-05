Дмитриев приехал во Внуково встречать Уиткоффа и Кушнера

Автомобиль спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева прибыл в аэропорт Внуково, передаёт корреспондент ТАСС.

В Москву прилетели американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Правительственный Boeing C-32A с американской делегацией вошёл в воздушное пространство России, вылетел из Майами. Около 09:00 по Москве совершил посадку в Хельсинки для дозаправки, а примерно в полдень прибыл во Внуково.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущих контактах представителей России и США по экономическим вопросам и роли Кирилла Дмитриева в этих переговорах. По данным Responsible Statecraft, визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев показывают, что США верят в возможность мирного урегулирования по Украине. Экс-глава отдела ЦРУ по России Джордж Биб назвал ситуацию обнадёживающей, но предупредил, что для переговоров потребуется преодолеть недоверие, а гарантии без участия Вашингтона невозможны.