Европейским странам пора перестать думать о новых вливаниях в продолжение боевых действий и задуматься о том, как восстанавливать Украину после конфликта. С таким призывом к ЕС обратился спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Свою позицию он изложил в соцсети X на фоне обсуждения нового многомиллиардного кредита Киеву.

По мнению Дмитриева, европейские государства должны пересмотреть приоритеты и направлять финансовые ресурсы не на затягивание противостояния, а на восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики Украины. Поводом для его заявления стала публикация Bloomberg о планах Евросоюза подготовить очередной пакет кредитной поддержки Киева.

Речь идёт о намерении Брюсселя предложить государствам объединения новую программу займов, которую планируется согласовать при участии всех 27 стран ЕС. Обсуждаемая инициатива предполагает привлечение около 45 миллиардов евро.

Дмитриев считает, что европейским политикам следует сосредоточиться на перспективах послевоенного восстановления, а не на дальнейшем финансировании конфликта. По его мнению, именно такой подход должен стать главным приоритетом для европейских государств.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кирилл Дмитриев высмеял европейских лидеров после заявления Трампа о расходах на Украину. Глава РФПИ обратил внимание на то, что Вашингтон потребовал от европейских союзников компенсировать расходы на военную поддержку Киева. Дмитриев иронично заметил, что для лидеров ЕС, которые считают себя блестящими политиками, это не должно стать проблемой.