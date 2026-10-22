Исторические связи не разорвать: Дмитриев заявил о готовности России к диалогу с Европой

Россия заинтересована в сохранении и развитии отношений с европейскими государствами, несмотря на существующие разногласия. Об этом на пленарной сессии Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Конечно, Россия хочет и будет взаимодействовать с Европой. Тем более, учитывая связи России, Италии и других стран, которые тянутся долго из истории, которые нельзя просто так взять и разорвать, поэтому безусловно», — подчеркнул глава РФПИ.

Также Кирилл Дмитриев считает неизбежным возобновление работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По мнению главы РФПИ, европейские страны рано или поздно будут вынуждены пересмотреть отказ от российских энергоресурсов из-за растущих цен на топливо. Он подчеркнул, что если расходы европейцев на энергию увеличатся в два-три раза, возвращение к закупкам российского газа станет неизбежным, а политики, выступающие против этого, потерпят поражение. Дмитриев также напомнил, что Европа продолжает приобретать российский газ, несмотря на действующие ограничения. При этом три из четырёх ниток «Северных потоков» были повреждены взрывами в сентябре 2022 года, а единственная уцелевшая так и не была введена в эксплуатацию.