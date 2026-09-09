В 2027 году Россия выступит с инициативой о проведении трёхстороннего бизнес-форума с участием Германии и Соединённых Штатов Америки, а также с приглашением представителей партии «Альтернатива для Германии», чтобы возобновить деловое сотрудничество. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы предложим провести в 2027 году бизнес-форум с участием России, Германии и США и при участии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), чтобы возродить деловой диалог и вернуть здравый смысл», — написал он в соцсети X.

По словам Дмитриева, «Альтернатива для Германии» превращается в партию здравого смысла, которая способна сыграть решающую роль в спасении ФРГ.

Ранее президент США Дональд Трамп связал успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством миграционной политикой. По его мнению, немцы устали от правил, которые нанесли стране серьёзный ущерб. АдГ получила 43,8% голосов, тогда как ХДС канцлера Фридриха Мерца — 17,2%.