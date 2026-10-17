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Опубликовано 17 октября, 12:13

Дмитриев словами «шах и мат» ответил на пост Вэнса о ситуации вокруг Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев фразой «шах и мат» отреагировал на прогноз британского политического комментатора Дэвида Вэнса о позиции Дональда Трампа в отношении Украины. Об этом чиновник коротко написал в соцсети.

«Шах и мат», — говорится в комментарии Дмитриева.

Вэнс считает, что президент США больше не позволит Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия ценой огромных издержек для всего мира. Именно эту публикацию Дмитриев прокомментировал в соцсети X. По оценке британского комментатора, позиция Трампа вызывает беспокойство в Брюсселе и Киеве, и ситуация на Украине движется к завершению.

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Ранее Life.ru рассказывал, что президент США Дональд Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине без участия Владимира Зеленского. В интервью Newsmax американский президент выразил мнение, что украинский лидер не стремится к соглашению.

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Татьяна Миссуми
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