Вся команда президента США Дональда Трампа заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, американские представители стремятся найти решение, которое позволит завершить противостояние.

Дмитриев отдельно выделил спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, назвав их миротворцами.

«Вся команда президента Трампа — и об этом президент России часто говорит — они настроены на мир, на мирные процессы. Поэтому и Стив Уиткофф, и Джаред Кушнер являются миротворцами, людьми, которые пытаются решить и найти это мирное решение», — заявил глава РФПИ.