Дмитриев: США настроены на мирный процесс в переговорах по Украине
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Вся команда президента США Дональда Трампа заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с РИА «Новости».
По его словам, американские представители стремятся найти решение, которое позволит завершить противостояние.
Дмитриев отдельно выделил спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, назвав их миротворцами.
«Вся команда президента Трампа — и об этом президент России часто говорит — они настроены на мир, на мирные процессы. Поэтому и Стив Уиткофф, и Джаред Кушнер являются миротворцами, людьми, которые пытаются решить и найти это мирное решение», — заявил глава РФПИ.
Ранее Life.ru сообщал, что Кирилл Дмитриев поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за продвижение мирного плана Трампа. Российский спецпредставитель высоко оценил работу американских переговорщиков и выразил уверенность, что сторонники дипломатического урегулирования добьются успеха. Заявление прозвучало на фоне трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября.