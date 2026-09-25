Дмитриев связал коррупцию на Украине с продолжением конфликта

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщения о громком коррупционном скандале вокруг оборонных закупок Украины. По его словам, подобные истории объясняют, почему часть украинских чиновников заинтересована в продолжении конфликта.

Поводом для заявления стали сообщения украинских СМИ об обысках Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и изъятии крупной суммы наличных у бывшего руководителя Агентства оборонных закупок Украины Арсена Жумадилова.

Дмитриев заявил, что речь идёт о 140 миллионах долларов, которые, по его утверждению, были похищены у западных налогоплательщиков. Свою позицию он изложил в соцсети X.

«Очередные 140 миллионов долларов наличными украдены у западных налогоплательщиков украинскими чиновниками, отвечающими за оборонные закупки. Неудивительно, что они хотят продолжать войну, притворяясь, что хотят мира», — написал Дмитриев.

Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о тайной встрече представителей России, США и Украины в Нью-Йорке. Поводом для публикаций стали сообщения украинских СМИ о возможном контакте сторон на полях Генассамблеи ООН. В команде спецпредставителя президента РФ заявили, что никаких подобных переговоров не планировалось.