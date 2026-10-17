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Опубликовано 17 октября, 07:37

Дмитриев связал начало конфликта на Украине с коррупцией Байдена

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь обвинил бывшего американского лидера Джо Байдена в причастности к возникновению конфликта на Украине. По его мнению, причиной происходящего стала коррупция предыдущей администрации США. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети X.

«Упоминал об этом раньше: конфликт на Украине возник из-за коррупции Байдена», — написал Дмитриев.

Так российский представитель отреагировал на видеозапись с высказываниями президента США Дональда Трампа. Американский лидер обвинил администрацию своего предшественника в многочисленных коррупционных нарушениях и утверждал, что при Байдене Вашингтон совершил немало неблаговидных действий, связанных с Украиной.

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Ранее Трамп пообещал назвать истинных зачинщиков конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, он знает все детали случившегося, однако не назвал момент, когда раскроет их.

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Артур Лапсаков
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