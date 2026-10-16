Президент США Дональд Трамп заявил, что знает все обстоятельства начала вооружённого конфликта на Украине и располагает информацией о его истинных виновниках. Американский лидер пообещал со временем рассказать, кто стоял за началом противостояния, и раскрыть подробности, которые ему известны.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп подчеркнул, что владеет полной информацией о причинах конфликта. При этом президент США не уточнил, когда именно собирается поделиться этими сведениями.

«Я знаю все детали, ясно? И в какой-то момент я раскрою эти подробности», — сказал он.

Ранее Трамп назвал Крым самым ценным участком суши, который Украина, по его выражению, «отдала». Американский президент также включил полуостров в число красивейших мест планеты и заявил, что его «с четырёх сторон» окружает океан. Однако Трамп допустил географическую ошибку — Крым омывают Чёрное и Азовское моря, а не океан.