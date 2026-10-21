Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы главарь киевского руководства Владимир Зеленский проявил стремление к мирному урегулированию украинского конфликта. На это обратил внимание спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Соответствующий комментарий он опубликовал в соцсети X.

К своей публикации Дмитриев прикрепил видеофрагмент заявления Трампа. На записи республиканец подчеркнул, что Украина и лично Зеленский должны быть заинтересованы в завершении конфликта.

Ранее Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского добиваться завершения украинского конфликта, предупредив о возможных тяжёлых последствиях. По его словам, украинское руководство должно проявить заинтересованность в прекращении боевых действий. При этом глава Белого дома не пояснил, какие именно последствия могут наступить в случае отказа Киева от мирного урегулирования. Ранее президент США также выражал недовольство действиями экс-комика и утверждал, что Украина могла заключить соглашение раньше и на более выгодных условиях. Кроме того, американский лидер допускал возможность передачи полномочий по ведению переговоров другому представителю украинской стороны.